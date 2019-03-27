小戴球后保「位」戰 大馬站得拚4強

戴資穎以9萬5667分在球后寶座待滿120週，能否續任得看下週馬來西亞公開賽表現。（資料照，美聯社）

（整理：記者林岳甫）

穩坐后位120週 破紀錄差5週

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯昨更新世界排名，戴資穎以9萬5667分在球后寶座待滿120週，但下週登場的超級750系列馬來西亞公開賽，小戴至少要晉級4強，才能避免被中國好手陳雨菲、日本名將奧原希望超車，也才有機會追上中國張寧的122週及李雪芮的124週，成為史上在位最久的球后。

戴資穎去年7月在大馬站締造2連霸，進帳1萬1千分冠軍積分，今年賽事提前至4月登場，而世界排名積分採選手過去1年內最佳10站成績，同場賽事只會計算最新1屆，因此小戴唯有奪冠，才能保住積分。

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戴資穎在8強有望遇到勁敵泰國名將依瑟儂，只要能躋身4強，即使最後無緣霸業，依舊能續當球后。

陳雨菲、奧原希望 積分與小戴接近

世界排名第2的陳雨菲積分8萬8079分，落後戴資穎7588分，昨宣佈退出本週印度公開賽，無法縮小與小戴的差距。若無意外她將在大馬站重出江湖，屆時若奪今年第3冠，而戴資穎於8強前出局，兩週後將以992分之差成為新科球后。

世界排名第3的奧原希望落後戴資穎8714分，只要她在大馬站稱后，且戴資穎8強淘汰，她將成為山口茜後日本第2位世界球后。

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