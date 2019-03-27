WSBL》國泰全勝晉級 台電連兩季全敗

國泰射手羅蘋菜鳥球季全勤出賽，表現開低走高。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕第14季WSBL女子超級籃球聯賽例行賽最終日，上演冠軍賽前哨戰，國泰為季後賽做準備，10名球員輪番上陣，都有分數進帳，終場85：66大勝中華電信，本季例行賽15戰全勝。

電信第三節中段還曾取得2分領先，國泰換回主力迎敵後，瞬間拉出29：1的猛攻，徹底瓦解對手防線。雙方將於4月10日再進行三戰兩勝制的冠軍戰。

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4月10日 冠軍戰開打

國泰射手羅蘋昨貢獻全隊次高的13分，菜鳥全季全勤出賽，表現開低走高，賽季第1個月，6場比賽三分球25投5中，命中率僅2成，場均得分3.5分，一度投到失去信心，還常被教練罵哭。

但羅蘋化挫折為養分，表現漸入佳境，尤其防守功力，被教練鄭慧芸欽點是全隊第一，甚至有實力在國際賽守住日本後衛。隊友黃鈴娟也認同羅蘋是全聯盟最難纏的防守者。

羅蘋表示，「開季較沒自信，認為隊友都比我準，所以選擇傳球，反而失去了射手的任務。但現在心態轉變，有空檔便勇於出手，就算不進還有隊友搶籃板。」至於防守，她認為自己的優勢是速度快，但經驗和判斷力還要再提升。

已兩年未曾在例行賽嘗到勝利滋味的台電，上半場僅落後4分，但易籃後崩盤，最終49：58不敵台元，吞下跨季35連敗。

林紀妏上季執掌兵符至今，連兩個例行賽1勝難求，總共吞下0勝33敗，她坦言，「曾短暫萌生復出的念頭，但還是告訴球員，林紀妏的時代已經結束，我的任務是陪所有隊員走出低潮，一起成長，希望能盡快帶領球隊終結連敗。」

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