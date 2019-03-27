重磅破「冰」 大師兄連2場開轟

林智勝手感火熱，連2場開轟、單場6支3。（記者廖耀東攝）

單場6支3 手感火熱

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟昨再戰桃猿先發打序變陣，林智勝擔任先發第4棒，精神領袖彭政閔則因感冒在12局下才代打但吞K。林智勝打滿全場6支3，包括6局下陽春砲，連兩場開轟，可惜12局下吞下再見三振。

能否重返先發 看得很開

林智勝24日代打開轟後，網路社群就有呼聲，希望他能夠重返先發，不過，林智勝倒是對角色定位看得很開，直言先發與否皆無妨：「到了生涯這個階段，以我自己的立場，我覺得每場比賽先發與否並不是重點，畢竟我的角色就是如此，教練跟球隊也有他們的考量，對我來說，能不能幫助球隊贏球才是重點。」

春訓期間，林智勝狀況頗佳，開季連兩戰開轟更是證明身手依舊，不過他坦言，因為年紀漸長，要再像以前一樣打出全盛時期的火力幾乎不可能，「現在相對著重經驗，上場前特別要思考，畢竟每次上場打擊，狀況都不同。」

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至於首戰扛下第4棒的彭政閔，昨天因身體微恙未先發，不過賽前仍正常參與練球。彭政閔賽前說，其實感冒約持續一週左右，本來快要康復，但可能因為前幾天北部較冷，感冒症狀稍微復發，目前大致無礙。

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