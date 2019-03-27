但是又何奈 周董、陳子豪還沒「約」定

中信兄弟周思齊（見圖）、陳子豪是聯盟唯2薪資未談妥仍出賽球員。（記者廖耀東攝）

聯盟唯2特殊狀況

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟周思齊、陳子豪，今年開季之前先後遞出薪資仲裁申請，由於還在仲裁階段，兩人今年暫都依不定存續合約原則支領去年薪資，首戰周思齊未出賽，昨則和陳子豪連袂先發，形成聯盟唯二薪資未談妥球員仍正常出賽的罕見現象。

周思齊、陳子豪都強調，現在既已開季，還是專注在球場為優先。不過，周思齊也說，仲裁結果是否具備法律效力仍值得討論，且這段期間經紀公司還是能和球隊談合約，也是怪事，他說：「我自己畢竟是資深球員，比較擔心子豪受影響，畢竟他比較年輕。試想，假設我或子豪，在上半季期間打不好，是否影響仲裁結果？但薪資理論上是衡量去年成績的，這樣並不合理。」

周董1500安只差3支

今年周思齊還要挑戰1500安，昨他4局下擊出帶1分打點安打，再3安就達標。周思齊說，能否本週就達陣還要努力，不過球隊贏球更重要。

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對於仲裁，陳子豪則未多說，半開玩笑表示：「我也在等新聞（仲裁結果）出來啊。」但陳子豪強調，現在專注在球場，談薪跟仲裁不會影響他備戰球季心情。

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