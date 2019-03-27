史崔利沒頭路 殷仔伺機返先發

史崔利（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕將陳偉殷從3號先發移往牛棚後，馬林魚昨再釋出原本定位2號先發的史崔利，讓目前先發5人輪值的平均年齡僅25歲，將未來放在這些年輕球員身上。

開季從牛棚出發的陳偉殷，仍有機會重返先發。（資料照，美聯社）

馬林魚省錢 重用少年仔

「我們從春訓第1天開始就在談競爭，也希望挑出最佳25人開季，而先發投手正是充滿競爭的一環，在春訓時有7名候選人，競爭之激烈也沒讓我們失望，現在這些球員已準備好幫助球隊了。」馬林魚棒球營運部總裁希爾對於伍雷納（27歲）、李查斯（25歲）、羅培茲（23歲）、艾爾康塔拉（23歲）和史密斯（27歲）共組先發輪值，感到滿意。

但馬林魚究竟是要走「年輕化」，或只是為了省錢，仍是外界討論焦點。30歲的史崔利年初排在第2號先發，過去兩年為馬林魚拿下15勝，今年季前才簽下1年500萬美元合約，如今遭釋出，球團只需支付120萬9677萬美元的「退職金」（termination pay），也讓大聯盟交易傳聞網認為馬林魚是想省錢才釋出他。

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馬林魚開季將帶13名投手，除了5名先發投手，牛棚將有包含殷仔等8人，不過殷仔仍有機會重返先發。

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