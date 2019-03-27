1場賺3000萬 薛哲年薪稱王

薛哲（資料照，今日美國）

〔記者黃照敦／綜合報導〕大聯盟新球季本週即將在美國本土登場，美聯社資料顯示，2019年大聯盟球員平均年薪436萬美元（約1.35億台幣），連續2年下滑，國民隊塞揚投手薛哲則以3764萬美元（約11.7億台幣）年薪高居第一。

美聯社根據30隊開季登錄的872球員（包含傷兵名單）進行統計，今年季前雖陸續有馬查多、哈波和楚奧特簽下天價合約，但平均來看，仍不及2017年的445萬美元和去年的441萬美元，雖然下滑幅度有限，但也引起關注。目前還有多名球星未簽下新合約，若他們找到新東家，大聯盟均薪可望略有提升。

今年薛哲的薪水有多驚人？簡單換算，若薛哲全年健康輪值，國民也打進季後賽，推估37場先發來計算，每先發1場，不論投幾局，都可進帳100萬美元（約3000萬台幣）；平均單場100球計算，每投1球，不論好、壞球、觸身球或暴投球，都能賺進1萬美元（約30萬台幣），形容他是「黃金手臂」一點不為過。薛哲和國民所簽的7年合約，在2021年走完。

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德葛隆簽約 開幕戰對決

大都會昨也傳出終於和去年國聯塞揚獎德葛隆簽下5年、1億3750萬美元(約42.7億台幣)的新合約，去年德葛隆以10勝9敗，1.70防禦率、269K，在塞揚獎爭奪戰擊敗薛哲，而這兩名頂尖強投將在台灣時間後天(29日)凌晨1點的開幕戰先發對決。

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