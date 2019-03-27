豪成「冰封俠」 美記者︰免擔心

林書豪（今日美國資料照）

上場時間少

不代表失去信任

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪前役對黃蜂沒有太多發揮機會，僅上場6分鐘，下半場就被冰封板凳，得分掛蛋，在球隊地位顯得更邊緣，不過，暴龍記者柯林要球迷無須擔心，這些都是合理調度。

前一場由於主控羅利復出，范維利特退居替補控球，林書豪上場時間明顯壓縮，加上總教練納斯下半場啟用麥考，讓N.鮑威爾主打第4節，林書豪整場比賽只出手1次，存在感相當低。

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暴龍迎季後賽

嘗試各種組合

林書豪此役沒有得分，寫下轉戰暴龍後最慘表現，近5戰場均也僅6.8分，讓人不禁猜想他是否就此喪失教練團信任，但柯林認為這是毫無根據的推測。

柯林解釋，傷兵歸位是林書豪上場時間驟降的主因；其次，暴龍在確定拿下季後賽門票後，納斯現階段為了找出最佳輪替陣容迎戰季後賽，透過不同組合搭配因應百變戰況，因此造成球員出賽時間有不小波動。

暴龍今天早上7點30分將在主場碰上聯盟後段班公牛，納斯不排除會繼續試驗，就看林書豪能否把握機會，成為教練心中的最佳解答，爭取更多上場時間。

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