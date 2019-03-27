SBL》富「賈」天下 搶季賽龍頭

獲得單週MVP的賈西亞，加盟富邦以來，已為球隊帶來17勝5敗佳績。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士找到最契合洋將賈西亞，近期拉出7連勝，篤定在第16季SBL例行賽排名前2名，在首輪季後賽免戰，本週對台啤、達欣將繼續求勝，朝隊史首度登上例行賽龍頭目標邁進。

賈西亞 獲上週MVP

賈西亞昨榮膺第15週單週最佳球員殊榮，他去年12月加入勇士陣營，至今22戰場均貢獻19.7分、11.5籃板及2.5助攻，助隊取得17勝5敗佳績，成為勇士與台啤共享龍頭寶座的功臣。

過去15季例行賽，裕隆共奪6次龍頭最多，璞園5季居次，達欣3次、台啤1次。勇士包括前身台灣大在內，11季、15季闖入總冠軍賽，卻從未登上例行賽首位，眼前唯一目標是挾著季賽龍頭，挑戰隊史首座總冠軍。

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富邦近況強壓台啤

勇士競爭龍頭唯一勁敵為台啤，雙方本季對戰勇士取得4勝1敗優勢，因此戰績相同，勇士依然能寫下隊史新頁。

台啤本季多居聯盟前2，只是近5戰拿到3勝2敗，卻不如近況火熱的勇士。綠衫軍週五先擊敗勇士，將篤定獲得例行賽前2，下週對璞園、金酒更要挑戰全勝，才能在例行賽登基。主帥周俊三下達搶下第1名任務，期待複製第8季先拿季賽龍頭，再奪總冠軍的成功模式。

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