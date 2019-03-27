SBL》飲「酒」拚晉級 各隊有心機

金酒今將迎戰璞園，若無法勝出，全季勝率將與前2名絕緣。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季SBL3至6名競爭激烈，預計下週才能確定首輪季後賽對戰組合。近況低迷的金酒，今晚7點在板橋體育館舉辦主場日活動，只要不敵衛冕軍璞園，將確定無緣例行賽前2。

SBL季後賽在2015年第12季採7取6制度，首輪由季賽第3對第6；第4碰第5，而3、4名握有1勝優勢。

上半季戰績第一

金酒下半季僅1勝

金酒上半季結束居聯盟龍頭，一度被看好能搶下隊史首次季賽龍頭，但下半季卻僅1勝6敗。如今，金酒17勝15敗，領先第4的璞園只剩0.5場勝差，和第5達欣也僅有1.5場勝差，得設法在所剩4場止跌回升，避免排名跌至5、6名。

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金酒的低迷各隊都看在眼中，他們本季對裕隆、達欣又處於對戰劣勢，讓裕隆、達欣都想在首輪季後賽先遇金酒，尋求晉級機會。

裕隆農曆年前開除陣中籃板王道森，卻補進身手退化太多的B.戴維斯，接著「最強洋將」桑尼因背傷遭換，現在只能期待瓊斯、夏普這組新搭檔，能與本土球員找到最佳合作模式，擺脫下半季2勝6敗低潮。

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