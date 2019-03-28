邁阿密8強止步 謝淑薇可望升至24名

謝淑薇連斬前後任球后後，昨不敵孔塔薇特，止步女單8強，仍締造台將WTA頂級大賽單打最佳戰績。（今日美國）

謝淑薇（右）和孔塔薇特賽後相互擁抱致意。（法新社）

WTA頂級賽晉8 寫台將最佳

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本週連斬前後任球后的謝淑薇，昨天先盛後衰， 6：3、2：6、5：7遭愛沙尼亞女將孔塔薇特逆襲，止於邁阿密網賽女單8強，仍締造台將WTA頂級大賽單打最佳戰績，世界排名可望回升到24，直逼生涯最佳23名。

女雙方面，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃也以6：7（3：7）、6：2、3：10不敵前站印地安泉封后的梅騰絲（比利時）／莎芭蓮卡（白俄羅斯），無緣8強。

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謝淑薇單打未能回報2015年廣州賽輸球之仇，女雙次輪同日止步，結束美國驚奇之旅，接著將飛往法國巴黎為下月紅土賽季備戰，她笑說：「我還活著！大腿幾處小拉傷，休息一下應沒事。」

謝淑薇透露，沒申請傷停是想搶分，坦承關鍵時刻打得太保守，「對方決勝盤從0：4追上，又連下4局拚出逆轉好球。透過這次經驗，下次我會更注意。」

心態放鬆 壓力丟哥哥和男友

上月杜拜首闖4強的謝淑薇，自認臨場心態放鬆，或許是不斷突破的助力，「我很滿意這成績，來美國雖有保分壓力，告訴自己就算表現不好，還有很多積分！」她也感謝背後團隊照顧，尤其哥哥、男友支持，「我把壓力丟給他們，他們抗壓力就很強。」

小薇收工 詹家姊妹晉4強

第8種子詹詠然／詹皓晴昨在女雙8強戰，則以6：3、4：6、10：8險勝單打手組合的班西琪（瑞士 ）／卡薩金娜（俄國），3連勝挺進4強。日前重感冒咳嗽的大詹，賽後歸功小詹扶持力挺，「今年重新搭配，我學會以妹妹的角度及想法來看比賽，場上默契也變得更好。」

詹詠然（右起）與詹皓晴聯手打進邁阿密網賽女雙4強。（詹詠然提供）

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