三分球打鐵寫史 難撼哈登MVP？

火箭與公鹿之戰上演MVP對決戲碼，哈登（左）昨寫下三分球單季失手600顆的難堪紀錄，亞德托昆波（右）也表現普通。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕公鹿昨主場迎戰火箭上演「字母哥」亞德托昆波與「大鬍子」哈登的MVP對決戲碼，但布雷德索第3節狂拿16分搶走眾人目光，扮致勝功臣，終場公鹿以108：94收下3連勝，登上東部頭號種子的魔術數字剩3。

昨9投1中 本季失手600球

哈登的贊助商賽前大砸銀彈買下當地報紙廣告，助威聲勢，隊友更穿上「我走在MVP旁」標語的T恤力挺，卻難以拉抬比賽表現。昨他拿下並列全場最高的23分，另有10籃板、7助攻，卻栽在布雷德索的嚴防，三分球9投1中，單季三分球失手次數達600顆，寫史上首見的難堪紀錄。

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儘管哈登準星欠佳，保羅不認為這會影響到他連霸MVP的聲勢，「他的歷史性表現有目共睹，整季的貢獻度不該因一場比賽失誤抹滅。」

MVP對決 字母哥表現普普

哈登的競爭最大對手亞德托昆波，表現也只能算中規中矩，19分、14籃板，實在很難以此戰定調MVP之爭的勝負。接下來剩不到10場比賽，2人都得在場上盡情揮灑，用最佳表現博得評審青睞。

布雷德索（右）昨第3節進帳16分，助公鹿拿下3連勝。（美聯社）

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