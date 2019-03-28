暴龍練滿12人 季後賽「豪」掙扎

林書豪（右）昨役上場20分鐘僅進帳2分。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暴龍昨面對聯盟後段班的公牛，半場打完就取得15分領先，全場最大差距21分，N.鮑威爾替補攻下20分，助龍軍以112：103終止2連敗。但林書豪僅2分進帳，球隊地位岌岌可危。

暴龍談笑用兵，比賽勝負早早底定，總教練納斯也有更多靈活調度的試驗機會，12人輪番上陣皆有分數進帳，6人得分上雙。

請繼續往下閱讀...

林書豪前役對黃蜂只打6分鐘，得分掛蛋寫下轉隊最慘；昨上場時間大幅提升至20分鐘，卻陷入迷航，多次空檔出手後彈道明顯偏離，雖靠著犀利切入上演精彩大轉身放進2分，惜比賽已進入尾聲，成為他本場唯一進球。

同為替補上陣的鮑威爾打得有聲有色，出賽26分鐘，10投8中、包含4記三分彈拿20分，高效率表現為比賽最大亮點；反觀林書豪打得掙扎，美媒擔憂他會被踢出主要輪替，季後賽上場時間大縮水。

納斯坦言，曾一度對鮑威爾失去信心，但他抓準良機盡情發揮，令人留下深刻印象。他強調，能在對的時間貢獻，就能獲得更多上場時間，也等於在提醒林書豪得盡快重拾身手才行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/