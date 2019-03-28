SBL》輸45分史上最慘 金酒遭璞園超車

璞園強森（右）繳出19分、12籃板及12助攻，成為本季大三元第2人。（記者黃耀徵攝）

金酒（白）昨以45分慘敗給璞園（橘），不僅寫下聯盟最難堪紀錄，本季也確定無法排名前2。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕璞園洋將強森昨完成個人在SBL首次「大三元」，成為聯盟第9人，率隊以97：52大勝金酒，並創聯盟史上最多勝分差紀錄，衛冕軍戰績18勝16敗，超越金酒的17勝16敗，獨居聯盟第3。

強森繳19分、12籃板及12助攻，是達欣梅奧後本季第2位完成三雙。璞園在強森領軍下，團隊送出30次助攻及砍進12顆三分球，以45分之差大勝金酒，打破本季由台啤勝台銀44分的聯盟紀錄。強森說：「球隊近來吞下2連敗，所以這次勝利對我們很重要，我自然要拿出最好表現才行。」

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具4年NBA資歷的強森1月初加入璞園，至今出賽19戰，場均貢獻22.1分、9.5籃板及3.9助攻，率隊打出13勝6敗，助衛冕軍躋身聯盟排名第3，成為年度最佳洋將的熱門人選。

金酒207公分的洋將塞勒攻下18分及15籃板，仍挽救不了團隊三分球命中率僅8％的低迷手感。歷經此役慘輸，金酒近9場輸8戰，確定無緣本季例行賽前2名，富邦勇士、台啤篤定季後賽首輪免戰。

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