暫無停權危機 郭婞淳專注金牌之路

郭婞淳（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣舉重界接連爆發林子琦、許淑淨禁藥事件，恐危及我另一女將、金牌熱門郭婞淳3度進軍奧運的資格。教練林敬能表示，郭婞淳會繼續按計畫參與奧運積分賽，期待明年東京奧運能為國爭光。

積極備戰奧運積分賽

25歲的郭婞淳生涯奪亞錦賽、世錦賽、亞運等大賽金牌，唯獨缺奧運金牌。她去年11月於東奧積分賽首站土庫曼世錦賽，風光奪2金、1銀；12月在銀牌賽事卡達盃橫掃3面金牌，被視為我在明年奧運的金牌保險。

處分範圍排除國內藥檢

中華奧會昨解釋，國際舉重總會（IWF）運動禁藥管制規定的確有1年內3位選手檢出陽性將導致該會員國協會將被處4年以下停權的處分，但排除中華奧會或舉重協會進行的國內藥檢。因此林子琦與許淑淨並不被列入該年度人次計算中。

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不過，俄羅斯2016年里約奧運前爆發大規模用藥事件，逾百名選手遭禁賽，凸顯IOC對用禁藥為「零容忍」態度。

林子琦、許淑淨都因禁藥遭禁賽，國際奧會及世界反禁藥組織是否會採取懲罰動作尚不知情。對於郭婞淳能否參加東奧，林敬能表示：「用藥事情已發生，若真的被禁賽只能算意外，我們能做的就是專心備戰，接下來會參加4月亞錦賽、9月世錦賽及年底銀牌積分賽，最後為明年亞錦賽。」

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