「藥」不得 她道出女運動員的苦

舉重名將許淑淨（左）與陳葦綾（右）已退役，郭婞淳（中）將繼續奮戰東京奧運。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕遞補拿下2008年北京奧運女子舉重48公斤級金牌的陳葦綾，生涯也曾長期受失眠所苦，求助心理醫生和針灸等療法都無效，最後靠著國訓中心醫療團隊開微量的鎮靜劑才能入睡，她表示：「舉重選手訓練過程艱苦，身心都必須承受折磨，但飲食絕對要謹慎，以免誤踩地雷。」

37歲的陳葦綾舉重生涯超過20年，她透露：「選手時期，我一直很害怕誤食，包括青春期治療青春痘的藥物，都可能含有禁藥成分，能避免就避免，連失眠都寧可睡不著也不輕易服藥。」

陳葦綾過去曾是田徑和舉重雙棲選手，特別了解女運動員的辛苦，她說：「難免會在比賽期間遇到經期，仍堅持不用停經藥，我平時練習就會去習慣經期時的感受，比賽時才更能從容應對。」

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陳葦綾目前在國立體大任教，她也給選手建議，無論是中藥和西藥都不要自作主張嘗試，尤其是參加國際賽的選手，一定要由國訓中心醫療團隊診斷，才不會誤碰禁藥。

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