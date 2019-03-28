亞錦賽》印度槍管大解放 攔截台灣混雙金牌

郭冠廷（左）與吳佳穎搭擋，射下亞洲空氣槍錦標賽混雙銅牌 。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／龜山報導〕2019第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽，昨在公西靶場點燃戰火。首日的10M空氣手槍混合賽，成人組由郭冠廷和吳佳穎聯手出擊，最終在決賽射出413.3分摘下銅牌，僅次於印度和南韓。

青少年組由潛力新秀黃維德和劉皓甄搭檔，2人在決賽繳出414.4分，列第3名，我一日進帳2面銅牌。

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以預賽第5名晉級的郭冠廷和吳佳穎，決賽一度以200.7分暫居第1，可惜最終遭逆轉。吳佳穎表示，首次在台灣比國際賽，心情緊張，決賽出現失誤，可惜沒能摘金。

郭冠廷去年10月在公西靶場舉行的東南亞射擊錦標賽，拿下10公尺空氣手槍男子組金牌，這次亞錦賽又率先在混雙摘銅，他表示，第一次和吳佳穎搭檔，默契不錯，未料決賽一起陷低潮，導致被逆轉。

日前才拿下2020東京奧運門票的吳佳穎表示，取得奧運資格心情比較篤定。里約奧運因為跟外籍教練溝通有嫌隙，表現不如預期，但本屆和本土教練搭配較得宜，狀況不錯，現階段以賽代訓全力備戰。

首日空氣手槍混雙2個項目皆由印度摘金。前國家隊教練程茂森表示，近幾年印度政府解放運動槍枝的管制，並投入大量資源培訓，實力大增，未來將是台灣隊的勁敵。

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