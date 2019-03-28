大師兄「再見安」真爽 MVP百感交集

林智勝（右）敲出再見安，奪下單場MVP，和同場演出關鍵追平安的許基宏開心慶祝。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕如同寫好的英雄劇本般，昨賽前才剛和一軍會合的許基宏，昨役並未先發，9局下卻和近況極佳的「大師兄」林智勝攜手幫助球隊逆轉勝。中信兄弟揮別前天延長賽惜敗陰霾，在許基宏貢獻追平安、林智勝再見安打助威下，7：6逆轉勝Lamigo桃猿。

許基宏9局下敲出追平安，是兄弟逆轉勝關鍵。（記者廖耀東攝）

許基宏昨凌晨被叫上一軍

中信兄弟許基宏熱身賽表現佳，開季在二軍待命，昨凌晨才因洋砲艾銳克遭解約，接到球團通知和一軍會合，距離他上次一軍出賽相隔整整10個月。7局下，許基宏被猿隊先發投手王溢正三振，9局下2出局時他把握第2次機會當英雄，面對洪聖欽大棒一揮送回壘上兩位跑者，幫助球隊追成6：6。

9下追平安 譜英雄劇本

許基宏說，其實首打席他就已擬定策略，但實際站上打擊區時節奏卻完全不對，他說：「三振下來之後，勝偉賢拜跟我說，要趕快把剛剛三振忘掉，想自己好的打擊感覺。當時我想，若有再次打擊的機會，要想辦法延續攻勢，很開心9局時做到了。」

請繼續往下閱讀...

許基宏補充：「當下球數不利，除了抓變速球，也要注意對方直球，對方沒失投，但剛好被我帶到球。很久沒有這種緊張感覺，也算是過程中的美好回憶，很開心有好結果。」

林智勝領MVP 險些掉淚

林智勝擊出再見安打當英雄，接受全場歡呼，賽後接受主場頒獎時差點泛淚。林智勝說：「前面幾個打席沒掌握好，自己也覺得可惜，打擊教練認為我其實沒問題，要我按照自己的模式攻擊，最後也才有好的結果。」

開季以來手感火燙，但林智勝說，今年球季他的想法是從零開始，無論何種位置，只希望將教練賦予的任務做到盡善盡美，「今年已有預設從代打做起，珍惜每個打席，很開心目前為止都能夠有很好表現。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/