「快腿新星」崛起 上演頂尖對決

桃猿陳晨威（中）一上壘，教練就開綠燈。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕談到中職快腿，不少球迷想到的是去年立下盜壘標竿的中信兄弟開路先鋒王威晨，不過，今年兄弟和桃猿隊都竄起年輕好手，兄弟中外野手林書逸、猿隊新人內野手陳晨威，也都以壘間破壞力著名，靠一雙快腿為球隊跑出先機。

兄弟林書逸展現飛毛腿腳力，跑出1支內野安。 （記者廖耀東攝）

林書逸草上飛 跑出內野安

林書逸透露，從小打球到大，最有自信就是腳程快，高中時100公尺能跑11秒16。陳晨威則說，自己沒實際測過，不過100公尺應該也能跑個11秒左右。

陳晨威快腿幫搶分

昨天場上兩人上演「頂尖對決」，4局下林書逸在二、三壘有人時，打向游擊手陳晨威管區，跑出一支帶1分打點游擊方向內野安打。5局上，陳晨威也展現速度，短棒點成一支內野安打，牽制時被砸到背部但無礙，還趁隊友郭嚴文一壘界外飛球接殺，從二壘搶佔三壘，再靠捕逸搶分，等於為球隊多跑1分。

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林書逸自承，業餘時期雖對速度有自信，但打擊實力尚待加強，他說：「進職棒之後，教練建議我全力揮擊，加上每天紮實訓練，打擊更有進步。」

陳晨威則說，自己知道優勢在腳程，比起追求長打，比較傾向將球往反方向的左半邊推，靠著速度拚安打，也常鎖定外角球進攻。

前天陳晨威才進帳生涯首盜，他說：「上壘的話，教練團幾乎都是開綠燈，但現在還沒抓到最好的起跑節奏，也是還要加強的部分。」

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