詹子賢先發就嗨 本季首轟

前年新人王詹子賢本季首度先發就開轟。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕即使解約了艾銳克，中信兄弟打線依舊軍容壯盛，前年新人王詹子賢因教練調度考量，本季首戰僅代跑上陣，直到昨天迎戰猿隊左投王溢正才有機會先發。右打的詹子賢不負教練團期待，6局下擊出本季首轟。

去年膝傷一度陷低潮

前年雖拿下新人王，但詹子賢去年面臨低潮，去年單季打擊率2成81較前年3成50有段落差，全壘打數也從前年17轟銳減為9轟。他說：「今年開季前的狀況好多了，去年面臨低潮，沒方向也沒有目標，就只是憑感覺在打，今年的心態和穩定度都好很多。」

詹子賢也指出，去年因膝蓋受傷，打擊時難以支撐全身，也是低潮主因，「今年特別加強下半身力量，希望能更穩定，感覺身體狀況也比去年好。」

請繼續往下閱讀...

開季之後先發不固定，詹子賢坦言，心情完全不受影響是騙人的，但他也強調，不能讓情緒影響到場上表現，「無論先發與否，都要做好準備，通常在賽前練打時，我就會預設比賽狀況，不要讓現在的好手感不見。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/