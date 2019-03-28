2場短命「過客」 艾銳克被掰了

兄弟新洋砲艾銳克才出賽2場，就遭球團解約。（資料照）

〔記者林宥辰／台中報導〕歷經兩場比賽、9打數無安打且被三振3次，中信兄弟新洋砲艾銳克的台灣之旅昨閃電劃下句點。昨天賽前中信兄弟從二軍拉上許基宏，總教練伯納、領隊劉志威都證實艾銳克已遭解約。

中信兄弟將艾銳克解約，但未登錄季前回鍋報到的洋投肯恩，劉志威解釋：「本來有意登錄肯恩，但他手肘還有些狀況，所以球隊選擇不和他續約。球隊預計再找一投一打兩位洋將，目前都已在洽談，洋打者預計也是多重守備位置。」

26歲的艾銳克最高層級3A，曾入選經典賽加拿大國家隊。不過，艾銳克僅短暫兩場出賽，且毫無建樹，前天4次上場打擊皆無安打，8局下犧牲短打還失敗，留下打擊率0的成績。

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伯納強調解約艾銳克非關成績，他不會因兩場比賽就評斷一位球員的實力。不過，他也語帶玄機說：「我們是團隊至上的球隊，不容許個人表現或個人利益想凌駕於團隊，艾銳克或許太急著想表現了。」

許基宏昨凌晨接到通知，昨早就驅車北上和一軍會合。他說：「其實心情也是一樣，把二軍教練林威助、石志偉教的，關於比賽的態度和專注力，拿來一軍做好。」

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