中職30系列報導24》2003最「火」總冠軍 萬人搶票煙硝味

2003年兄弟象對興農牛總冠軍第6戰在天母棒球場舉行，球場外擠爆搶票球迷，前一晚就有人漏夜排隊。（資料照）

早期中職總冠軍賽火藥味十足，兩軍對壘，煙硝味瀰漫；這幾年，總冠軍賽周邊活動花招百出，票價節節攀升，洋溢歡樂氣氛，但雙方捉對廝殺，球迷壁壘分明的肅殺氣氛的確少了。

牛象大戰

球迷漏夜排隊

總冠軍賽要精彩，甚至令人難忘，除了不能一面倒，對戰組合要有爆點，過程中若要有意外插曲，就像在悶鍋裡添柴火，火勢一觸即發。

今年季後將引退的「恰恰」彭政閔回憶前18年的精彩職棒生涯中，他不諱言達成3連霸的2003年總冠軍賽令他最難忘。

請繼續往下閱讀...

2003年是兩聯盟合併後的第一年總冠軍賽，又是最夯的對戰組合牛象大戰，第5戰週四在澄清湖球場，興農牛鄭兆行擊出安打後被判未踩一壘壘包而出局，跑回2分不算，引發牛隊教頭陳威成在第5戰抗議判決，「拳打」一壘審蘇建文引爆話題，更使得牛象戰升溫。

象隊取得3勝2敗聽牌優勢，戰線拉回天母球場打第6戰，牛象球迷在第5戰結束後就集結到天母球場，徹夜排隊買票蔚為奇觀。週五一天，牛象球迷越聚越多，大家不但要卡位搶票還互噴垃圾話，情勢緊繃一觸即發，週六上午電視台SNG車都提早到現場待命，當時人數較少的牛迷控訴門票都被主場的象迷包走，而起了口角，牛迷不滿向媒體投訴。

主場兄弟象時任活動推廣部經理汪旭光回憶當時狀況︰「當年尚無網路購票系統，球迷必須親自到場買票，因為天母球場1萬張票，其中許多票早先被球隊合作廠商、政府機關包走，現場最多只有2000張，加上前一場激烈氣氛，當然讓買不到票的球迷超不爽。」當天下午現場票很快售完，排幾十小時買不到票的牛象球迷群情激憤，還朝象隊票務人員丟飲料，場外大混亂。

恰恰難忘慶城街擠爆

比賽開打後也絕無冷場，象隊延長賽靠蔡豐安再見安打，4：3逆轉勝，以4勝2敗締造3連霸，建立二代象王朝，現場拋下黃色彩帶，場內外都沸騰。彭政閔回憶當時情景，天母球場附近中山北路的福林橋上百輛機車呼嘯而過，球隊回到慶城街的宿舍時，街道上球迷塞爆，球團巴士差一點開不進球員宿舍。

（記者黃照敦）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/