大聯盟明本土開戰 太空人最具霸王相

韋蘭德（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕經過春訓實戰暖身，大聯盟新球季明天全面開打，去年世界大賽冠軍紅襪力拚連霸，但整體實力不如太空人被看好，大聯盟官網昨預測季後賽晉級球隊，將今年霸主押給太空人。

艾圖維（資料照，美聯社）

柯瑞亞（資料照，美聯社）

大聯盟日前已於東京巨蛋進行海外開幕戰，運動家、水手率先交手，本土戰線則是明天凌晨1時展開，30隊全出賽，目標都瞄準10月季後賽；官網請來逾50名專家預測10月戰況，押寶世界大賽將是道奇迎戰太空人。

估道奇連3季國聯奪魁

根據投票預測結果，美聯本季各分區冠軍分別是東區洋基、中區印地安人、西區太空人，外卡2席為紅襪、光芒，國聯從東區、中區到西區的霸主各是國民、小熊、道奇，釀酒人、費城人則獲外卡資格；最後由太空人稱霸美聯、道奇連3季在國聯奪魁，且太空人將繼2017年後，在世界大賽抱回隊史第2冠。

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料重演前年世界大賽劇本

若真照劇本走，就是重演前年世界大賽組合，當時的太空人蛻變為百勝勁旅，和該季戰績、團隊薪資皆居首位的道奇鏖戰，終於在世界大賽第7場奪勝，搶下成軍56年首冠。

太空人去年美聯冠軍賽不敵紅襪，但今年專家一致看好太空人連3年登上美聯西區王位，有王牌韋蘭德、柯爾等先發強投領軍，加上艾圖維、柯瑞亞、柏格曼鞏固內野，在美聯出線希望更勝洋基與紅襪，可望討回去年錯過的榮耀，讓道奇連3年於世界大賽敗北。

在世界大賽王座的預測中，太空人獲得最高的28票，比居次的洋基多13票，但洋基擁有派克斯頓、奧塔維諾、岡薩雷茲等人強化投手戰力，和原本就威力十足的打線加乘，也具冠軍相。

水手先在海外開幕戰贏得2連勝，明天30隊15戰全面開打，首場從洋基對金鶯、大都會對國民開始，一路到早上7點還有比賽，棒球季熱鬧登場。

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