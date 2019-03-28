大聯盟開幕戰先發 14投初體驗

柳賢振（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟30隊各就各位，迎接明天季賽開跑，今年榮膺開幕戰先發的30名投手中，多達14人首度擔綱重任，包括去年國聯和美聯塞揚獎得主德葛隆、史奈爾，亞洲代表則是道奇柳賢振，明晨起好戲連連。

德葛隆（資料照，美聯社）

開幕戰先發初體驗的14名投手中，水手岡薩雷斯、運動家費爾斯搶先在20日海外開幕戰過招，水手9：7獲勝，岡薩雷斯以6局失4分（3責失）摘首勝，費爾斯3局掉5分吞首敗。岡薩雷斯明早7時再先發，在主場力拚第2勝，與連2年為紅襪打頭陣的塞爾上演左投大戰。

去年首獲塞揚的大都會德葛隆、光芒史奈爾，明天對手也都是塞揚巨投，凌晨1時先看德葛隆出戰國民王牌薛哲，薛哲去年爭取塞揚3連霸就是輸給德葛隆，精彩可期；凌晨4時換史奈爾強碰太空人韋蘭德，堪稱「1與11的對決」，相較於史奈爾第1次投開幕戰，韋蘭德已是第11次在開幕戰先發，也是效力太空人的第2次。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德11次經驗老道

本季開幕戰先發投手中，韋蘭德經驗最豐富，其次為小熊萊斯特8次（在小熊的第4次），首戰對上遊騎兵；再來是勇士德黑蘭6次，且連6年擔重任，第1場就對上補進強打哈波的費城人。

亞洲投手僅有柳賢振和洋基田中將大，田中4度扛開幕戰先發，明晨1時迎戰金鶯。至於其他日投，除了水手將第2號先發交給菊池雄星，達比修有也成為小熊2號投手，菊池週六對紅襪、達比修週日迎戰老東家遊騎兵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/