大王這著棋 栗山胸有成竹

火腿監督栗山英樹認為王柏融目前已經調整到位。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕日本職棒新球季今天開打，轉戰火腿的王柏融是否排在過去在桃猿隊習慣的第三棒角色？火腿監督栗山英樹截至昨天尚未宣布先發打線，卻表示，王柏融會以中心打線為主。

看好能勝任中心棒次

栗山指出，球團很清楚王柏融的實力，會以球隊的勝利為優先，基本上會讓他擔任中心棒次，希望可以串聯火力，不管是第3到第5棒，相信他都有能力勝任。

王柏融是首位透過入札程序加盟日職的中職球員，栗山認為，台灣與日本都很關注他的表現，確實背負不小的壓力，前天練習結束離開球場，剛好一起搭電梯，栗山希望他能以快樂的心情來面對開幕戰。

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栗山表示，自從王柏融加入球隊以來，覺得他是很有責任感的選手，想把自己的工作做好，與隊友的相處也很融洽，目前的調整已經到位，身體狀況也都很好，球隊很期待他的表現，希望他能以愉快的心情面對整個球季。

栗山在新書中特別提到網羅王柏融的過程，他強調，王柏融一定會努力為球隊貢獻，請台灣球迷放心，「之前我就知道王柏融這個選手，球團也很熟悉，我們就是要把他請過來，我與球團都有責任，讓柏融在日本打得更好。」

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