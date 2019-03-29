不只開幕一軍 旅日2野1投都是要角

陽岱鋼（取自巨人臉書）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職兩聯盟今天同時開打，昨天12球團公布開幕一軍名單，台灣選手有巨人隊陽岱鋼、樂天隊宋家豪和日本火腿隊王柏融從一軍出發。

巨人隊今天出戰尋求中央聯盟4連霸的廣島隊，陽岱鋼預期將擔任先發右外野手、第5棒。陽岱鋼原在熱身賽大多打第6棒，但是最後3場都開轟，共擊出4支全壘打，巨人隊監督原辰德日前表示，陽岱鋼將是開季的第5棒，和坂本勇人、岡本和真共組中心打線。

王柏融可能擔任3或5棒，和近藤健介、中田翔組成中心打線，王柏融除了守外野，也可能和近藤分擔指定打擊工作；宋家豪則是樂天隊牛棚主力。

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其他台灣選手包括羅德隊陳冠宇、李杜軒、西武隊郭俊麟、吳念庭、廖任磊、歐力士隊張奕、阪神隊呂彥青，都從二軍出發。

日刊體育邀請10位球評預測本季戰績排名，全場一致看好軟銀隊將贏得洋聯冠軍，有8人認為日本火腿隊可以打進季後賽，央聯方面，有6位球評認為巨人隊將奪得聯盟冠軍，3人看好廣島隊達成4連霸。

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