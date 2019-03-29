大聯盟全開工日 說點「新」鮮事

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟新球季今晨全面點燃戰火，30隊全數出賽，重新喚醒球迷沉睡的棒球魂，今年有哪些「新」鮮事？一塊兒來瞧瞧。

陳偉殷（資料照）

新挑戰／陳偉殷中繼出發

今年有19名台灣選手在美職奮戰，包括投手15人，捕手和內野手各2人，僅馬林魚左投陳偉殷在開季25人名單，「台味」轉淡。

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本季殷仔只要再投3.2局，就能成為大聯盟史上首位投滿千局的台灣投手，生涯59勝都是先發登板所拿下，再奪3場先發勝，就能超越王建民的61場先發勝（另7勝為後援），成為台將第一人。只是開季殷仔角色是中繼，除了摘勝投困難，能否適應新角色也是全新挑戰。

大谷翔平（資料照）

新角色／大谷暫別二刀流

天使投打「二刀流」大谷翔平，去年季後動右手肘韌帶置換手術，本季「投手大谷」封印，專心當「打者大谷」，打職棒以來頭一遭，能否超越去年個人22轟，甚至挑戰單季30轟紀錄，備受矚目。

菊池雄星（資料照）

新同學／考驗菊池真功夫

日籍左投菊池雄星今年以高入札金加盟水手，上週大聯盟在東京巨蛋海外開幕戰，第2戰是鈴木一朗的引退賽，也是菊池大聯盟初登板，先發4.2局失2分無關勝敗。明天菊池將首度在美國登板，且在水手主場先發對紅襪，展現實力。

哈波（資料照）

馬查多（資料照）

新球隊／聚焦哈波馬查多

哈波以13年3.3億美元的超級大約加盟費城人，馬查多拿到10年3億美元巨約投入教士懷抱，新球季外界勢必拿放大鏡檢視兩人表現。

紅襪（取自推特）

新世紀／21世紀誰能連霸

紅襪去年例行賽豪取108勝為隊史最佳戰績，最終順利拿下世界大賽冠軍。自2001年以來大聯盟就不曾有球隊完成連霸，本季紅襪依舊兵強馬壯，紅襪教頭柯拉表示，今年有信心奪冠連霸。

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