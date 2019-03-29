洋投老友仙拚仙 武神轟勝負

獅隊洋投奧斯丁先發6局掉2分，另飆出10K，中職初登板就拿下勝投。（記者黃志源攝）

悍將伍鐸（見圖）過去曾與獅隊奧斯丁一同在獨立聯盟奮戰。（記者黃志源攝）

獅隊潘武雄（中）5局下敲出勝利打點2分砲，拿下單場MVP。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕獅隊新洋投奧斯丁、富邦悍將伍鐸昨上演一場老友對決，幫2位美籍洋投分出勝負的，則是獅隊資深強打潘武雄，他在5局平手狀況下，一棒將伍鐸的球送向台南球場第2層看台，獅隊就靠這支2分砲，4：2搶下勝利，開季已兩度在自家大本營痛擊富邦悍將。

首戰強碰伍鐸 奧斯丁10K奪勝

奧斯丁先發6局被敲4安掉2分，飆出10K，中職初登板就奪勝，他和伍鐸過去在獨立聯盟曾是舊識，奧斯丁笑說：「認識伍鐸很多年了，來台首戰就和老友同場較勁，也是好事一樁。」比賽中，2人頻頻牽制對方跑者，奧斯丁笑說，2人是有討論在中職投球的「眉角」，但牽制並不在討論範圍內，只是教練有時會下暗號，他自己也會看管跑者。

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場下討論中職眉角 不包含牽制

首局，奧斯丁就遇亂流，被張正偉敲二壘安打後又接連被胡金龍、林益全狙擊失2分，張正偉則是富邦昨役唯一從奧斯丁手中擊出2支安打的打者。奧斯丁說：「面對張正偉時，自己的投球策略沒實踐，投到中間偏內側位置。」他還開玩笑說，若自己擁有富邦洋投索沙的投球尾勁，或許那兩打席都能解決張正偉。

獅隊蘇智傑4局下擊出陽春砲追平，5局下輪到潘武雄接手，2人本季首轟雙雙出爐。

潘武雄說，伍鐸積極進攻內角，前面幾次他沒有打好，5局那次就特別作準備，「沒預料到對方仍是投內角，運氣算不錯。」

談到近況，潘武雄則說：「近期覺得自己被三振過多，三振畢竟對球隊沒貢獻，他認為這點比較需要改進。開季前2場球隊面對李茲、索沙，都是聯盟現今球速數一數二的投手，我認為這樣反倒是好事，提前適應之後，看球能更精準。」

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