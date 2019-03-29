專敲關鍵轟 蘇智傑要拚全勤

獅隊蘇智傑昨敲出追平分全壘打，他期許自己今年能拚全勤。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕唯一中職元老球隊統一獅，近幾年逐漸換血並問鼎冠軍，陣中第4棒蘇智傑，今年扮演關鍵角色。扣除下半季剛入隊的2016年，蘇智傑近2年分別因世大運、觸身球傷勢，2年出賽都不滿百，今年要成為球隊得分之鑰，首要目標是保持健康。

蘇智傑昨晚面對富邦悍將強投伍鐸，4局下擊出左外野方向的追平陽春砲，是他本季首轟。更有趣的數據是，連同昨役，蘇智傑生涯44轟當中，落後時打了12轟，平手的關鍵時刻更有21轟，足見他對球隊的貢獻度。

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前2季蘇智傑出賽都不滿百，球隊少了他，團隊火力多少也有影響，蘇智傑自己也知道：「今年當然也希望多上場，甚至拚看看全勤。球隊賦予我第4棒的任務，希望壘上有人時把握度能更高，盡量把壘上的隊友送回來、製造分數。」

對獅隊打擊群而言，今年開季賽程遇到的挑戰不小，開幕週末他們接連遭遇猿隊李茲、富邦悍將索沙2位多明尼加籍速球派強投，昨突破一向表現優異的伍鐸，也不容易。蘇智傑說：「也是滿有趣的，畢竟球季中難免會遇到不熟悉的投手，不過，全隊都很團結、狀況也很好，大家都為贏球努力著。」

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