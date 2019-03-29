嘟嘟投球哲學 以善變應萬變

中職勝投王潘威倫迎接生涯第17個賽季。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊37歲老將潘威倫，去年春訓期間原本狀況不錯，但卻在訓練中傷到右腳肌腱，導致去年全季僅在一軍出賽過1場。今年，潘威倫邁入個人生涯第17個賽季，這位生涯拿下中職紀錄135勝的昔日獅隊本土王牌，要力拚東山再起。

昨獅隊賽前練球，潘威倫牛棚練投約80球上下，獅隊今天迎戰桃猿，先發投手預定是施子謙，明天先發很可能就會安排潘威倫。潘威倫說，練投大致狀況都不錯，準備好本季初先發。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，昨賽前潘威倫牛棚練投，站在他旁邊一起練投的是火球見長的後援投手邱浩鈞，潘威倫笑說：「現在不可能再投出那樣的球速了。」

年輕時也能投出動輒150公里以上火球，潘威倫如今成為經驗老到的資深投手，他認為，投手轉型並非某個特定時間點，而是每年、甚至每場比賽的狀況都不一定相同，「其實投手每年或每天狀況都不同，不一定到了哪個年紀就從速球派改變，打者也隨時在變，投手要能夠跟著應變，現在的中職，空有一顆速球也不一定能壓制打者，投出速差才比較重要。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/