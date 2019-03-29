印度羽球公開賽》昔日同窗齊晉8 王子維連3打地主

王子維連3輪出戰印度選手，今將對上賽娜的先生帕魯帕利。（資料照，記者林正堃攝）

李洋（左）／王齊麟（右）挺進男雙8強。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇國中同學組合王齊麟／李洋與單打王子維，3人昨在超級500系列印度公開賽次輪，攜手挺進8強，其中王子維今天將遭遇印度女單名將賽娜的丈夫帕魯帕利。

世界排名第32的王子維昨天次輪以21：16、21：13拍下印度選手戴伊，包含首輪，連斬2名地主，今天將再度交手印度球員，32歲對手帕魯帕利目前世界排名第55，妻子是印度前球后賽娜，帕魯帕利2016年曾與王子維對戰，當時王子維3局吞敗，這次力拚雪恥。

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「麟洋配」王齊麟／李洋昨次輪鏖戰3局，以18：21、21：14、21：13，逆轉大馬組合徐家銘／劉雋程，挺進8強，積分至少5040分起跳；李洋一日兩勝，與混雙搭檔楊景惇以21：18、21：16拍下香港張德正／吳詠瑢，晉級8強。

麟洋配排名狂升 40名在望

目前世界排名第55的「麟洋配」下週排名可望再創新高，有機會一路挺進到第40名，2人下週將參加等級更高的超級750系列馬來西亞公開賽，可望繼續往上攀升。

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