錯過藥檢遭禁賽 莊佳佳提上訴

現任桃園市體育局長莊佳佳，國手資歷顯赫。（資料照，中央社）

莊佳佳被世界跆拳道聯盟處以2年禁賽。（取自世界跆拳道聯盟）

〔記者林岳甫、魏瑾筠／綜合報導〕禁藥事件連環爆！中華奧會昨公告11人用藥名單，雖未見跆拳道選手名列其中，但世界跆拳道聯盟於今年1月初公告昔日奧運國手、現任桃園市體育局長莊佳佳，以及2014年仁川亞運女子53公斤級金牌黃韻文皆處以2年禁賽，再度引發外界譁然。

莊佳佳、黃韻文非中華奧會主動檢驗出案例，因此未出現在中華奧會這波公告用藥名單中，而是由世跆盟於官網進行公告。

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莊佳佳在2015年世錦賽奪金，並代表我出征2016年里約奧運、2017年台北世大運，國手資歷顯赫，並在今年1月成為「國手局長」。

莊佳佳：禁賽與禁藥無關

不過，莊佳佳在台北世大運後宣佈退役，卻未依規定向世界反運動禁藥組織（WADA）回報行蹤，期間連續3度錯過飛行檢查，才會從2017年10月3日起，禁賽至今年10月2日。莊佳佳坦言，確實已遭禁賽，目前仍在上訴階段，更強調絕對與禁藥無關。

桃園市政府新聞處長詹賀舜昨晚發表聲明指出，莊佳佳被禁賽是因她參加國家代表隊集訓，但未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，並非服用禁藥，且市長鄭文燦在邀莊佳佳擔任體育局長前，已充分了解此問題。

昔日國手、現任桃園市體育局長莊佳佳，被世界跆拳道聯盟處以2年禁賽。（資料照，記者王藝菘攝）

詹賀舜說，莊佳佳第1次收到飛行禁藥小組檢測通知為2017年9月，由於當天她人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員在桃園等待過久，因此沒有趕回。第2次是同年11月飛行檢測人員到宅，莊佳佳全程配合尿液檢測。

驗出利尿劑 黃韻文禁賽

已宣佈退休的黃韻文當年風光成為亞運金牌得主，但2016年備戰里約奧運期間，曾因體重控制問題，最終放棄國手資格。她在去年8月出征俄羅斯大獎賽，遭驗出尿液中含有利尿劑成分，因此遭禁賽自去年8月11日至2020年8月10日。

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