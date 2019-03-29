「藥」從何談起？ 舉重教練蔡溫義神隱

許淑淨、林子琦相繼違反禁藥規定被禁賽，指導教練蔡溫義（見圖）至今神隱。（資料照，記者陳志曲攝）

許淑淨違反禁藥規定被禁賽。（資料照，記者林正堃攝）

舉重國手林子琦違反禁藥規定被禁賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界反運動禁藥組織（WADA）3月初發函至中華奧會，要求公告違反禁藥規定名單，昨中華奧會於官網公告11名用藥選手，其中最具知名度為舉重女將許淑淨、林子琦，而兩人相繼用藥遭逮，不免讓外界質疑兩人的恩師蔡溫義是否適任國家隊教練。

許淑淨禁賽3年，林子琦禁賽長達6年，至於名單中4名健美選手陳品升、楊富傑、葉慕涵、陳孔文，4名出自健力項目的陳士豪、張有錫、江凱傑、黃龍興，以及田徑選手吳宙威，9人皆禁賽4年。

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許淑淨、林子琦 驗出同種禁藥成分

按規定除公告選手及禁賽時間，還要將違規用藥成分公之於世，但林子琦、許淑淨體內所含物質皆相同，不只許淑淨「誤食」安眠藥說法難以令外界信服，作為指導教練蔡溫義目前為國家隊教練，至今卻神隱不願出面解釋。

體育署長：禁藥零容忍

體育署長高俊雄昨強調其他選手絕不能受禁藥事件影響明年參與東奧的權益，對禁藥採「零容忍」態度。而蔡溫義是否適任，高俊雄表示，4月15日前會召開檢討會議，不排除請蔡溫義出面說明，並針對其去留進行討論。

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