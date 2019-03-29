ABL》週日季後賽首戰 夢想家捍衛主場

東南亞籃球聯盟季後賽將點燃戰火，寶島夢想家週日於主場開戰。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕寶島夢想家以頭號種子身分晉級東南亞籃球聯盟季後賽，週日將在彰化體育館主場迎戰第八種子泰國吸血鬼隊，首輪採三戰兩勝制，夢想家昨天於彰化舉辦賽前記者會，「少俠」田壘從彰化縣長王惠美手中接下大旗，田壘表示，球隊首要目標是邁向勝利。

李學林扭傷 米勒恐被禁賽

夢想家上季例行賽僅1勝，無緣季後賽，相隔一季，找來外籍教練穆雷，搭配三名外援以及本土主力李學林、陳世念與田壘等，戰績大躍進，榮登聯盟龍頭，隊史首闖季後賽，獲得所有系列賽主場優勢，週日將開賽，夢想家總經理張憲銘表示，首戰一樓特區門票秒殺，二樓約剩1000張，希望球迷進場相挺。

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田壘（左）與吳永盛。（記者卓佳萍攝）

不過開賽前好壞消息參半，總教練穆雷透露，後衛李學林練球時扭傷膝蓋，週日能否上場仍有變數，另外洋將米勒因累積2記技術犯規，恐面臨禁賽，不過穆雷另透露，泰國隊臨時開除總教練，多少帶來影響，但對方實力依舊不容小覷。

加盟夢想家1個月的「國民姊夫」吳永盛表示，季後賽週日就要開打，心情興奮帶點緊張，希望首戰可以順利拿下。

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