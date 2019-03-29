邁阿密網賽》「還很享受比賽」 不老費爸晉8強

費德爾昨在邁阿密網賽輕取俄羅斯新星梅維迪夫，闖進男單8強。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾昨在邁阿密網賽以6：4、6：2輕取俄羅斯新星梅德維德夫，8強將對上「南非巨人」安德森。

費德爾上週印地安泉賽決賽爆冷落敗，本週邁阿密出擊，儘管連兩週出賽，體力絲毫不受影響，他僅花61分鐘就輕鬆過關，生涯第11度闖進邁阿密網賽8強。

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儘管場上身手瀟灑自如，但他今年8月即將邁入38歲，免不了再次被問到退休話題，費德爾表示，目前暫無特定計畫，轉戰教練或許是可能選項，「誰知道呢？我現在還很享受在比賽的感覺。」費德爾補了一句，「當然啦，連打30週的比賽我真的會撐不住。」

費德爾今將與安德森拚搶4強門票，2人過去交手6次，費德爾以5勝居上風，唯一輸球在去年溫網8強賽。

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