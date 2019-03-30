沒料到的MVP 楊志龍獻給父親

兄弟楊志龍本季初登板就拿下勝投，首座單場MVP要獻給栽培他的父親。（記者廖耀東攝）

兄弟守護神李振昌第9局登板遭強襲球擊中手指，初估並無骨折。（記者廖耀東攝）

直球對決 本季初登板就奪勝

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟昨以6：5擊敗富邦悍將，贏得2連勝，先發投手楊志龍本季初登板就繳出優質先發，抱回今年首勝和生涯首座單場MVP，但黃衫軍勝利到手前，卻傷了「守護神」李振昌，傷況仍待評估。

楊志龍生涯首度搶進開季先發輪值，今年首戰就有好開始，6局被敲6安，只因6局上失投挨范國宸2分砲而掉分。他透露，其實變化球狀況沒有很好，幾乎都用直球跟打者對決，但賽前就對自己很有信心，「我知道狀況還不錯，就照節奏去投球，希望能繼續維持。」

請繼續往下閱讀...

不過，楊志龍壓根沒想到能獲選MVP，賽後直衝休息室，被隊友喊了很久才趕回場中享受榮耀。他笑說：「滿驚訝的，第一次拿MVP感覺很特別，想獻給我爸，感謝他栽培我到現在。」

楊志龍靠春訓好表現爭取到開季先發，代表付出有代價，他說：「春訓很辛苦，補強去年不足，練起來當做儲備能量，來應付今年賽季。」總教練伯納也讚賞他表現非常好，「志龍過去兩年累積不錯的經驗，現在是更成熟的投手，跟打者對決不閃躲。」

關門遇亂流 李振昌傷退

只是李振昌9局上關門，也遭高國麟擊出陽春彈，被悍將追到僅落後2分，又在1出局後連挨3安、失1分，包括林益全的強襲球，直擊李振昌右手大拇指，賽後立刻就醫檢查。

防護員初步評估李振昌沒傷到骨頭，伯納說：「他沒骨折，休多久得看檢查結果，希望不會太嚴重。」兄弟將先從二軍拉上投手，但牛棚角色安排未定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/