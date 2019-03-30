泰山障礙在前 林智勝先拚回信任

兄弟林智勝開季3戰敲2轟，有機會挑戰289轟「泰山障礙」。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信林智勝昨對富邦繼續先發，成為打滿1300場的史上第7人，生涯259轟也是現役之最；挾著開季3戰2轟氣勢，今年有機會挑戰289轟「泰山障礙」。

張泰山289轟聯盟紀錄高懸多年，林智勝緊追在後，但因去年僅在一軍出賽58場、前年只打56場，2季合計16轟，追趕速度慢了許多；如今林智勝距289轟就差30支，若本季能擊出和背號一樣的32轟，即可與張泰山並列歷年全壘打王，而他單季最多轟是2016年34轟。

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「泰山紀錄喔？我不會在乎耶，年紀越大，要打全壘打不是那麼簡單。」林智勝笑說：「盡力啦，也是要取得教練信任啊，要先盡力打好。」

林智勝去年起不再是場場先發的主力，今年也設定代打為主，他說，有過經驗，心情就不會起伏太大，對出場數沒想太多，也沒那麼在意紀錄或成績，只想盡力去做。

艾銳克離隊後，中信將再補洋砲，以能兼守三壘和外野的人選為主，教頭伯納說：「一壘和DH就可由智勝、彭政閔、許基宏輪替，主要看如何將打線火力最大化。」

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