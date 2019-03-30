中職30系列報導26》判官一度成「叛將」紀華文橫跨2聯盟

中職副裁判長紀華文執法21年，早期也曾在台灣大聯盟擔任裁判。（紀華文提供）

中職副裁判長紀華文執法21年，曾遭洋將衝撞，也站過總冠軍賽無安打比賽的主審。（記者黃志源攝）

中職資深裁判紀華文兒時超迷棒球，最欣賞郭泰源投球霸氣，因家境不好，只能把報紙摺成手套，拿球丟牆壁。有一年生日，父親送他棒球手套，他視為這輩子最棒的生日禮物。

1992年紀華文剛退伍，應徵中職儲訓裁判但沒錄取，原因是「社會歷練不足」，後來到報關行工作，兩年多後再度叩關，這次順利錄取，經1年培訓，適逢台灣大聯盟即將成立，他與幾名中職儲訓裁判決定轉投那魯灣。

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美國受訓1個月 受用一輩子

紀華文回憶，那魯灣送一批裁判到美國佛州受訓1個月，接受大聯盟裁判Phil Cuzzi指導，這段啟蒙歷程影響他一輩子，一生受用。

1997年2月28日那魯灣開幕戰紀華文擔任左線審，他說，「當職棒裁判一直是我的夢想，當下好像在夢境一樣。」有一次他拉弓判太陽洋砲山洪三振，因口出穢言被他大手一揮趕出場，山洪衝上前肢體碰撞，至今記憶猶新。

2003年兩聯盟合併，紀華文受限「叛將條款」，暫時無法到中職延續裁判生涯，只得重回報關行工作，他說，「當初想法是已經圓夢，無法繼續當裁判也沒關係。」所幸隔年解禁並重新考取，執法至今，桃猿洋投明星投出中職總冠軍戰唯一一場無安打比賽，主審就是他。

細數21年裁判生涯，紀華文說，「那魯灣給我很大學習空間，中職讓我延續裁判生命，相較之下，在中職比賽執法壓力更大，我很珍惜這舞台，心存感激。」 2015年世界12強賽紀華文擔任冠軍戰主審，國際棒壘球總會評選他為該年度最佳裁判。

追求進步 視裁判為良心事業

紀華文認為，裁判是良心事業，必須不斷精進自己，才能在這領域長久，他始終記得恩師Cuzzi說過：「當你在裁判領域覺得沒什麼可學習的事物，就是該退休的時候。」他難忘那魯灣初次執法的悸動，至今仍不斷學習，現就讀國體大體推碩班一年級，充實本職學能，盼能稱職扮演好角色。

（記者羅志朋）

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