開幕限定「摸大王」 手不用洗了

北海道日本火腿鬥士隊開幕戰在札幌巨蛋舉行，王柏融（左）在球迷進場時與球迷擊掌。（特派記者陳志曲攝）

王柏融應援毛巾銷售一空（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕日本職棒新球季昨天開打，火腿球團在札幌巨蛋開幕戰賽前，特地安排王柏融等5位球員在球場南入口與球迷擊掌，這是他首次參與開幕戰活動。

手寫名應援巾 銷售一空

王柏融與西川遙輝、近藤健介等5位球員，賽前2小時前往南入口，與進場球迷一一擊掌，讓球迷們非常驚喜。火腿球團人員表示，這是開幕戰限定活動，目的是感謝球迷的支持。

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在札幌巨蛋北入口的GOODS JAM，是火腿官方商品的大型販售點之一，王柏融的主場球衣掛在明顯位置，有他手寫名字的應援巾賣得最好，開賽前3小時已缺貨。

札幌巨蛋內的球迷通道，火腿球團在柱子、空橋等硬體設施做包裝，掛上多位人氣球員的巨幅海報，王柏融也在其中，吸引許多球迷駐足拍照。

王柏融相關商品。（特派記者陳志曲攝）

王柏融相關商品。（特派記者陳志曲攝）

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