亞洲雙雄開幕旺！田中終於出運 柳胖神氣出擊

田中將大（法新社）

柳賢振（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟30隊昨全面開戰，其中分別擔任洋基、道奇開幕戰先發的田中將大和柳賢振，各自為日、韓爭光，雙雙拿下勝投；台灣陳偉殷首次從牛棚開季，昨並未登板。

30歲的田中將大第4度挑起開幕戰大樑、刷新日籍投手紀錄，他昨投5.2局只失1分，率洋基以7：2擊敗金鶯，也是他首次在開幕戰拿勝投。他說，「對我來說，前3次的開幕戰經驗幫助很大。」

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田中前3次開幕戰0勝2敗並不美好，尤其前年對光芒只投2.2局就失7分，但透過失敗經驗，讓外界看到他的成長。田中昨飆出5次三振，達成大聯盟800K里程碑，目前累計803K。

32歲的柳賢振，則是首次擔任開幕戰先發，儘管是在克蕭、畢爾勒、希爾等3投都未能出賽的「第4選擇」，他仍以6局只失1分飆8K的頂級演出，率隊12：5大勝響尾蛇。

道奇打線也很捧場，全場轟出8發全壘打，除追平隊史單場最多轟，更刷新大聯盟開幕戰最多轟紀錄。

陳偉殷牛棚開季 未上場

陳偉殷則未能搭上這波亞洲好投風潮，他昨役在牛棚待命，馬林魚則以3：6不敵洛磯。馬林魚先發投手伍雷納投4.2局失6分吞敗，今由25歲右投李查斯先發，殷仔有機會上場。

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