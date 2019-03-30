卡達公開賽 林鄭配無緣爭冠

林昀儒／鄭怡靜在卡達公開賽四強止步。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕上週奪下阿曼公開賽冠軍的林昀儒／鄭怡靜，昨天在卡達公開賽混雙8強戰，以直落3擊潰南韓組合張禹珍／崔孝珠，可惜在4強戰錯失局數2：0領先，2：3遭兩屆日本全國冠軍森薗政崇／伊藤美誠逆轉，無緣和中國的「昕雯聯播」許昕／劉詩雯爭冠，連勝場次也停留在6場。

近況絕佳的17歲小將林昀儒，在男單賽事又繳出代表作，他在首輪靠著變化莫測的發球落點和高質量的接發球反手擰絕技，4：1輕取世界排名第8的香港直拍橫打名將黃鎮廷，晉級16強，這也是他繼打敗奧恰洛夫、張本智和之後，生涯第3度撂倒世界前10的好手。

世界排名26的林昀儒，16強戰將迎戰首輪以4：1擊退陳建安的德國名將奧恰洛夫。去年瑞典公開賽，林昀儒在16強戰以1：4不敵當時世界排名第5的奧恰洛夫，但在下一站奧地利公開賽，他隨即以4：2完成甜蜜復仇，也是他生涯首度擊敗世界前10的球員。

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女雙方面，國泰組合陳思羽／鄭先知，8強戰先盛後衰，1：3遭世界排名第1的早田希娜／伊藤美誠逆轉，無緣晉級。女單方面，首輪爆冷擊敗台灣一姐鄭怡靜的「桌球甜心」鄭先知，16強戰面對世界排名44的中國新秀王藝迪，以0：4落敗，未能再創驚奇。

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