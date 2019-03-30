東部季後賽5搶3 豪哥12分擺脫低潮

暴龍昨大勝尼克，林書豪（中）末節進帳10分，全場貢獻12分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部已有5隊篤定晉級季後賽，最後3席由活塞、籃網、熱火、魔術及黃蜂「5搶3」，活塞昨以115：98擊敗魔術，終結3連敗，穩住第6位置；熱火以105：99打敗獨行俠，擠下魔術升至第8。

活塞前陣子連續敗給西部勁旅拓荒者、勇士、金塊，昨止跌回升，戰績38勝37敗，晉級季後賽機率達94%，有望自2016年後再闖季後賽。不過，活塞不能掉以輕心，畢竟僅領先第10的黃蜂2.5場勝差，且接下來7戰有4場對手勝率逾50%。

熱火前役不敵魔術，讓出老8位置，昨以37勝38敗重返前8，但晉級機率54%，比37勝39敗魔術的55%低。主因是熱火再來將兩度對上東部第5塞爾提克，以及暴龍、七六人等強隊；魔術6戰賽程強度低，即使遇上溜馬、暴龍、塞爾提克，仍有望拿東部倒數的老鷹、尼克增添勝場。

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早已鎖定季後賽席次的暴龍，昨以117：92大勝尼克，奪2連勝。林書豪重回「林來瘋」發跡地紐約麥迪遜廣場花園，末節12分鐘打好打滿，單節進帳10分，全場貢獻12分、5籃板及5助攻，擺脫連4戰得分未達雙位數低迷。

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