大專排球聯賽 台師大問鼎12連霸

台師大在「黃金左手」吳宗軒帶領下，將與中原大學爭奪冠軍門票。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕107學年度UVL大專排球聯賽決賽今在台北體育館登場，台灣師大本屆在「黃金左手」吳宗軒帶領下，取得預賽、複賽全勝，將問鼎12連霸。

台師大準決賽對手為中原大學，中原在複賽苦戰到最後一刻才搶下4強門票，陣中有多名具國手資歷，包含192公分的陳政錡、自由球員鄭玉森等人。

另一場男子組準決賽由彰化師大迎戰國北教大，彰師大今年多了焦璿誠、黃士展等好手，原本就讀建國科大的焦璿誠後來轉到彰師大，他表示，與隊友磨合漸入佳境，希望幫助球隊締造更好成績。

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女子組部分，去年冠軍正修科大今年未參賽，讓去年挑戰8連霸失利的台師大更有機會奪冠。本屆她們以預賽全勝之姿晉級，準決賽將碰上唯一的南台灣隊伍中山大學，台師大舉球員廖苡任表示，即便全勝也不能輕敵。前兩屆季軍北市大女排，將與隊史最佳成績第4名的台北商大交手。

FOX體育台、體育3台上午11點起直播四強賽事。

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