原監督「白星」 陽岱鋼功勞記上一筆

陽岱鋼（左，取自巨人臉書）單場兩安。

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職讀賣巨人開季作客廣島，陽岱鋼昨維持春訓好手感，單場擊出2支安打，幫助巨人5：2收下本季首勝，也是回任監督的原辰德相隔1273日再次率軍奪勝。

擔任第5棒、右外野手的陽岱鋼，面對廣島先發投手床田寬樹，2局上首打席遭三振，4局上馬上討回，擊出右外野方向安打，8局再面對一岡龍司敲安，但9局上兩出局二、三壘有人的打點機會沒能把握，還在尋求本季首分打點。

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陽岱鋼表現精彩，勝利功臣則是洋砲葛雷諾，巨人今年洋將競爭激烈，葛雷諾此役獲先發機會，打第6棒、鎮守左外野，4局時擊出2分打點二壘打送回陽岱鋼，全場繳出猛打賞，進帳4分打點。巨人洋投永格曼繳出6局失1分優質先發，新任終結者庫克進帳救援成功。

頗受巨人迷期待的新同學丸佳浩，首個系列戰就以客隊身分面對老東家廣島，前天開幕戰才連吞4次三振，反被廣島球迷拍手喝倒彩，昨雖等到3次四壞球保送，仍在尋求本季首安。

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