金控潛力股今對決 吳世豪投給「王教練」看

吳世豪春訓最大收穫是控球，今天將本季首度先發。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕「金控大戰」3連戰今打最終場，潛力投手吳世豪、黃恩賜都是本季初先發，悍將吳世豪調整控球有成，盼投場好球回報「王教練」；兄弟黃恩賜生涯先發處女秀將登場，教頭伯納也為他設下目標。

黃恩賜首度一軍先發 伯納設目標

20歲吳世豪去年8月首度在一軍登板，達成進職棒首個目標，今年又搶進開季先發，他非常興奮，「去年有面對過，心情上比較不會放不開，要確實做好教練給的任務，盡全力幫助球隊。」

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吳世豪很早就被排定今天先發，春訓也做足準備，最大收穫是控球，他表示，之前控球較不穩，通常都是球數落後才開始面對打者，今年特別加強，做了滿大改變。

吳世豪去年在二軍就常受客座教練王建民指導，王建民今年春訓也對他的投球機制下功夫，吳世豪說：「我是比較用力型的投手，王教練幫我修正投球動作，像我擺臂對手肘負擔大，他幫我修改，讓我用最輕鬆方式投最好的球，收穫很多，彬哥（投手教練余文彬）也給我滿大指導，讓我面對打者不會那麼緊張。」

中信兄弟投手黃恩賜（右）今天將獻出中職一軍先發的處女秀。（記者廖耀東攝）

王建民已返美，季中再回悍將執教，吳世豪笑說：「王教練沒說會看我先發，但我希望能讓他看到一場好比賽，不要讓他失望，他也提醒我站上投手丘時，企圖心要強一點。」

22歲黃恩賜則是26日先中繼試刀，對桃猿投0.1局失1分，狀況不少，但伯納鼓勵他心態要正面，盡本分表現就好，不需要有過多嘗試，「設定他別投超過75球，希望能在球數限制下投滿5局。」

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