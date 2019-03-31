譚緹提升全隊戰力 北市大挺進冠軍戰

越南好手譚緹（右），今年成為北市大大一新生，成功提升球隊戰力。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕UVL大專排球聯賽女子組4強戰，前兩屆季軍北市大學以25：20、25：17、25：22擊敗台北商大，挺進冠軍戰。

錢薇娟率北市大女籃隊為排球隊加油。（記者林正堃攝）

北市大在蕭湘凌、吳靜婷、吳秀玲畢業後，本屆陣容大幅異動，以大一、大二球員為主。教練鄧衍敏認為，今年陣容年輕，能闖進冠軍戰真的很不錯，雖然這場臨場發揮不到完美，但能提早修正，期待冠軍戰好好發揮。

錢薇娟助陣當啦啦隊

先前效力企排Attackline的21歲越南好手譚緹，今年成為北市大新生，成功提升球隊戰力，鄧衍敏說：「雖然她很年輕，但國際賽經驗很豐富，她的加入給球隊很大的安定感。」

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有趣的是，上週拿下UBA女子組季軍的北市大女籃，昨在教練錢薇娟帶領下，特地到現場為同校的女排隊加油，聲勢浩大也成為場邊一大亮點。

今與台師大爭冠

鄧衍敏笑說：「錢姊一直是我的偶像，她能來是很大的動力。」她也爆料，和錢姊在北市大當同事後，每次學校開會她都像個小迷妹一樣，坐在錢姊旁邊。

另一場4強戰，不敗之師台灣師大以25：9、25：10、25：15擊敗中山大學，今天下午3點將與北市大爭奪后冠。

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