台銀士氣如虹 璞園荒腔走板

台銀老將張博勝表示，很開心看到這麼多球迷幫我們加油。（記者王藝菘攝）

璞園主帥：不該贏球

昨天逾3千人擠爆板橋體育館。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台銀昨二度舉辦主場日活動，趁週末假期發出動員令，逾3千人擠爆板橋體育館，紅衫軍拚戰至最後以73：78不敵璞園，贏得不少球迷掌聲。璞園主帥麥班達說：「我們拚勁、專注力等皆不如台銀，根本不該贏球。」

SBL近年人氣嚴重下滑，季賽期間無論在何處比賽，觀眾席普遍空蕩蕩。台銀球團拒絕冷清，在週四首次主場日活動時，以送金條為號召，吸引2千人進場；昨不只送出多樣好禮，更大規模動員，成功炒熱現場氣氛，使得球員在場上特別帶勁。

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泰勒繳出雙廿

台銀洋將泰勒見到罕見的滿場盛況，上場39分鐘，繳出「雙廿」25分、22籃板；攻下15分的老將張博勝說：「很感謝公司如此用心，也很開心看到那麼多人進場幫我們加油，球員的責任是把比賽打得精彩，才對得起大家。」

台銀早已無緣季後賽，昨拚勁十足，宛如是支準備迎接季後賽到來的隊伍；篤定晉級季後賽的璞園反而打得荒腔走板，只靠身手全面的強森以29分、12籃板及5助攻撐場，麥班達說：「如果球員在季後賽打出這樣的表現，我絕對無法接受。」

面對座無虛席及台銀加油團的響亮加油聲，麥班達還有另一煩惱，「我在場邊一直喊，喊到都沒聲音了，但球員好像還是聽不到我的聲音。」

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