費爸邁阿密爭霸 迎戰伊斯納

費德爾昨速斬加拿大19歲新星沙波瓦洛夫，晉級決賽。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕面對菜島，瑞士老將費德爾沒有漏氣，6：2、6：4速斬加拿大19歲新星沙波瓦洛夫，第五度勇闖邁阿密名人男網單打決戰，問鼎生涯第101冠的對手，則為尋求衛冕的美國地主巨人伊斯納。

美國地主重砲伊斯納將尋求衛冕。（歐新社）

37歲的費德爾早在1998年轉戰職業，隔年4月沙波瓦洛夫才誕生，因此同樣單手反拍的沙波瓦洛夫直言，偶像正是費爸，「我從小看他打球長大，能在場上交手是最興奮的時刻！」

只花72分鐘就贏球的費德爾則自嘲，比起年輕18歲的後生晚輩，自己算是球場老人了，「連我女兒都說，對方真的好年輕。」

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費爸決賽將強碰伊斯納，對戰雖以5勝2負佔上風，卻是兩人暌違4年再相逢，費爸說，「我知道有什麼在等著，會全力抵擋他的發球。」

雙詹無緣女雙決賽

這項男、女共站大賽，詹詠然／詹皓晴在女雙4強戰，以7：6（8：6）、5：7、5：10惜敗給年初澳網封后的中澳組合張帥／史托瑟，無緣爭冠，仍締造在此合拍最佳戰績，這也是大詹第4度止步於邁阿密4強。

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