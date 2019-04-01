印度羽球公開賽》麟洋配好配！2個月捧回3冠

李洋（前）／王齊麟（後）在印度羽球公開賽封王。（資料照，取自世界羽聯官網）

李洋（右）／王齊麟（左）抱回兩人搭配以來首座超級500系列冠軍。2（取自印度羽協推特）

合拍以來 超級500系列第一金

〔記者卓佳萍／越洋採訪報導〕李洋／王齊麟昨在超級500系列印度羽球公開賽男雙冠軍戰，速戰速決，僅花29分鐘就以兩個21：14拍下印尼組合蘇華迪／普拉塔瑪，抱回兩人搭配以來首座超級500系列冠軍，世界排名也可望大幅躍升。

李洋／王齊麟遭遇世界排名一度高居第7的蘇華迪／普拉塔瑪，首局以8：11小幅落後，但兩人先破壞對手節奏，不斷使出精彩重砲攻擊，扭轉局勢，先馳得點；次局，李／王幾乎壓著對手打，進攻流暢，漂亮關門。

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世界排名55的李洋／王齊麟奪冠後可進帳積分9200，排名有機會衝到33，兩人從2月踏上歐亞之旅，收下西班牙站冠軍、瑞士站亞軍、法國奧爾良站冠軍及印度站冠軍。李洋表示，每一站對他們都很重要，對他們信心提升很有幫助，也可以讓他們從中去修正錯誤。

印度發威 李洋自嘲像半個印度人

兩度參加印度聯賽的李洋笑稱，印度快變成他的主場，「我好像半個印度人。」李洋2017年曾與前搭檔李哲輝在法國超級賽摘冠，2年後，再度有台將男雙在超級500系列賽掄元，李洋笑納第二冠，王齊麟則是首嘗超級賽金盃滋味，他開心地說：「成就解鎖了！」

李洋／王齊麟將馬不停蹄趕往大馬參加750系列馬國公開賽，首輪將強碰當今男雙世界第一的印尼吉德翁／蘇卡穆約。

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