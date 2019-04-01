企業射箭聯賽》譚雅婷傷後回歸 射開幕坦言緊張

甲山林混雙狀元組合譚雅婷（左）與鄧宇成（右）聯手完封台南隊。（企業射箭聯賽提供）

世大運銀牌鄧宇成代表甲山林出賽。（企業射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕台灣射箭邁入新紀元！企業射箭聯賽元年開幕戰昨在國立體育大學體育館登場，「天才少女」譚雅婷以女狀元之姿亮相備受矚目，儘管國際賽經驗豐富，但她坦言登場時的心情既興奮又緊張。

企業聯賽元年共6隊，由凱撒、寒舍、甲山林、台中商銀及恒耀工業等5企業出資，並共同籌組青年隊，盼為國內箭手搭建舞台，為奧運奪牌厚植實力。

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譚雅婷擁有2屆奧運及亞運國手經歷，2016年里約奧運奪反曲弓女團銅牌；去年雅加達亞運再與雷千瑩、彭家楙射下一面銀牌，也獲得甲山林青睞，成為首屆企業聯賽的女狀元。

譚雅婷昨在個人賽與彭家楙上演國手對決戲碼，她5局出現5支10分箭，單箭得分不低於9分；混雙與世大運銀牌鄧宇成聯手出擊，以6：0完封台南隊的羅偉旻和林芝瑜組合。

譚雅婷表示，「很開心，也很榮幸能在國內最頂級賽事比賽。」不過，她去年11月不慎跌倒，造成左手小指骨裂，經開刀治療後目前仍在尋求最佳狀態。

因傷一度焦慮 學會接受現狀

譚雅婷表示，先前曾因手傷無法練習感到焦慮，失去喜歡射箭的初衷，如今心態調整後也學會接受現狀。她說，現階段就盡力而為，「比賽也好，訓練更是如此，不想操之過急。」

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