SBL》富邦勇士9連勝 首登例行賽第一

富邦勇士雙洋將昨合力拿下45分，助隊取得9連勝，例行賽也確定排名第一。（記者方賓照攝）

富邦勇士米歇爾（中）昨攻下全隊最高24分。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕近況火燙的富邦勇士昨遭遇本季打得最不順手的達欣，總教練許晉哲改變策略，對達欣洋將麥克連採取雙人包夾，收到奇效，加上陣中雙洋將聯手發威，米歇爾攻下24分，賈西亞進帳21分，終場93：66大勝達欣，隊史首度拿下例行賽戰績第一。

本季前5次交手，達欣取得4勝，許晉哲透露，之前對戰達欣失分都超過80分，主要是為了牽制對手外線，反而讓麥克連在禁區逞威，昨才會嘗試不同戰略。

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勇士全場最多領先超過30分，快意拿下平隊史最長的9連勝，米歇爾笑稱，「全隊都很怕教練，希望他能多微笑。唯一的方式就是讓他看到計分板上，勇士的分數超過對手。」

勇士2場主場日大獲全勝，先拉下台啤登頂，再擊敗勁敵達欣封王，許晉哲說，「拿下例行賽第一對我們是很大的鼓舞，但總冠軍才是最終目標。」例行賽最後一場，勇士也打算讓主力輪休，洪志善、蔡文誠和張宗憲都不會上陣。

梅奧上半場就已吞下4次犯規，但無懼犯規麻煩，豪取全場最高27分，他表示，並未因此改變打法，仍持續切入破壞對方陣型，製造外線空檔給隊友。

達欣近5場吞下4敗，戰績16勝18敗滑落至第5，教練范耿祥表示，全隊傷兵過多，包括林宜輝、張家榮和宋宇軒都無法出賽，加上此役「主場哨」明顯，贏球難上加難。

梅奧（左）豪取全場最高27分，達欣卻慘敗給勇士。（記者方賓照攝）

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